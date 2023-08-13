جريحان من الجيش العراقي بانفجار يستهدف دورية عسكرية في ديالى

شفق نيوز/ أُصيب عنصران من قوات الجيش العراقي، اليوم الأحد، بإنفجار استهدف دورية عسكرية في محافظة ديالى.

وقال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، ان عبوة ناسفة انفجرت مستهدفة دورية للجيش لواء مغاوير ديالى في قرية (البيجات) 6 كم جنوب بهرز جنوب بعقوبة .

واضاف ان الحادث تسبب بإصابة جنديين بجروح تم اخلاؤهما فيما شنت قوات الجيش حملة تفتيش في محيط الحادث.

وتتعرض مناطق اطراف بهرز 7 كم جنوب لهجمات وتعرضات مستمرة بسبب وجود بؤر للتنظيمات المسلحة.