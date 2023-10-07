جريحان "مستطرقان" جراء تبادل إطلاق نار بمشاجرة في بغداد

شفق نيوز/ افاد مصدر امني مسؤول، يوم السبت، بإصابة شخصين بجروح إثر عملية تبادل اطلاق نار بسبب مشاجرة اندلعت في حي القاهرة بالعاصمة بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن مشاجرة بين شخصين - لم تُعرف أسبابها- تطورت الى استخدام السلاح الناري وقاما بتبادل الإطلاقات فيما بينهم.

وأضاف أن عملية إطلاق النار أسفرت عن اصابة شخصين "مستطرقين" أحدهما موظف في وزارة الصحة وحالته خطرة، مشيرا إلى أن قوة امنية طوقت مكان الحادث واعتقلت اطراف المشاجرة.