صلاح الدين.. كمين لداعش يوقع 11 شرطياً بين ضحايا وجرحى

شفق نيوز/ أفاد مسؤول محلي يوم السبت بسقوط 11 عنصرا في الشرطة بين ضحايا وجرحى يوم السبت في كمين لمسلحي تنظيم داعش شمالي صلاح الدين.

وقال مدير ناحية الزوية التابعة لقضاء بيجي شمالي صلاح الدين محمد زيدان لوكالة شفق نيوز إن "عبوة ناسفة انفجرت بين اطراف ناحية الزوية ومنطقة المسحك في قضاء بيجي مستهدفة عجلة تقل مدنيين اثنين".

وأضاف أن "قوة من الشرطة شنت حملة تفتيش بالمنطقة، في أعقاب التفجير، وسقطت في كمين لداعش ما اشعل اشتباكات عنيفة بين الجانبين".

وأوضح زيدان أن 3 من أفراد الشرطة سقطوا ضحايا بينهم مدير شرطة المسحك وهو برتبة عقيد، وأصيب 8 آخرون بجروح.

وأشار إلى الاشتباكات لا تزال مندلعة، مع وصول تعزيزات أمنية الى مكان الحادث.