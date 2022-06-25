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جريحان في مشاجرة بـ"السيوف" واعتقال اثنين من اللصوص جنوبي العراق

Category: أمـن

Date: 2022-06-25T10:43:34+0000
جريحان في مشاجرة بـ"السيوف" واعتقال اثنين من اللصوص جنوبي العراق

شفق نيوز/ سجلت محافظة ذي قار جنوبي العراق، يوم السبت، عددا من الحوادث الامنية خلال الساعات الماضية، بينها معركة بـ"السيوف والسكاكين" جنوبي المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "مشاجرة وقعت في قضاء سوق الشيوخ جنوبي محافظة ذي قار، بسبب خلاف على مباراة خماسي كرة القدم استخدمت فيها آلات جارحة (سيوف وسكاكين)، واصيب فيها اثنين بجروح".

وبين ان "قوة أمنية توجهت الى مكان الحادث وقامت بنقل الجرحى الى مستشفى قريب لتلقي العلاج، وباشرت بإجراءاتها القانونية".

وفي جانب اخر "انفجرت عبوة محلية الصنع على منزل عنصر امني بقضاء الرفاعي شمالي محافظة ذي قار، دون ان تخلف اصابات بشرية".

واشار المصدر الى ان "قوة امنية تلقت بلاغاً عاجلاً من احد المواطنين يفيد بوجود لصوص في احد المنازل، فسارعت قوة امنية إلى تطويق المنزل المقصود في حي السبل وسط مدينة الناصرية، وتمت مداهمته واعتقال اللصوص داخله وعددهم اثنين فقط".

وكانت مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار قد سجلت اليوم السبت، مقتل شاب ثلاثيني برصاصة سلاح كلاشنكوف بسبب شجار بين اطفال تتطور الى اطلاق نار، وفق مصدر امني.

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