قتيل وجريح في تبادل لإطلاق النار بعملية سطو على منفذ لصرف الرواتب شرقي بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في بغداد، يوم الخميس، بمقتل صاحب مكتب صيرفة في عملية سطو مسلح بمدينة الصدر شرقي العاصمة، مشيراً إلى أن الصيارفة نشروا مسلحين مدنيين لحماية مكاتبهم وأنفسهم من عمليات مماثلة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "مجموعة مسلحة اقتحمت صيرفة ومنفذاً أهلياً لصرف رواتب الموظفين والمتقاعدين في شارع الجوادر، بالقرب من مركز شرطة الرافدين ومقابل فرع لمصرف الرافدين بمدينة الصدر، للسطو على المنفذ".

وبين أن "صاحب المنفذ اشتبك مع المسلحين إلا أنه أصيب بجروح خطرة، كما أنه تمكن من إصابة أحد المسلحين ونجح في إفشال عملية السطو"، مشيراً إلى أنه "تم نقل صاحب المنفذ إلى مستشفى الجملة العصبية إلا أنه فارق الحياة متأثراً بجراحه".

وأشار إلى أن "المدينة تشهد حالياً توتراً أمنياً حيث لجأ أصحاب المنافذ إلى نشر مسلحين مدنيين لحماية منافذهم وأنفسهم في حال تكررت مثل هذه العملية".