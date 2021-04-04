جريحان أحدهما عنصر أمن بمشاجرة مسلحة مع ثلاثة أشقاء شرقي بغداد

شفق نيوز/ افاد مصدر في الشرطة المحلية وشهود عيان يوم الأحد أن شخصين احدهما عنصر أمني أصيبا بجروح بمشاجرة مسلحة شرقي العاصمة بغداد.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن ثلاثة أشقاء، أطلقوا النار على أحد منتسبي الشرطة الاتحادية من مواليد 1982 وشخص آخر من مواليد 1984، باستخدام سلاح نوع كلاشنكوف في مدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد، نتيجة خلاف بينهم.

وأشار إلى أن إطلاق النار صوب الشخصين المذكورين من قبل الأشقاء الثلاثة، ادى إلى إصابة المنتسب في منطقة الساق والمؤخرة، وإصابة الشخص الآخر.

وبيّن المصدر أن القوات الأمنية تجري تحقيقا في الحادث مع عملية بحث عن الاشقاء الثلاثة الذين فروا إلى جهة مجهولة.