جريحان بإنفجار صهريج مشتقات نفطية جنوبي العراق

شفق نيوز / أفاد مصدر أمني بمحافظة ذي قار جنوبي العراق، يوم الأربعاء، بإصابة شخصين بحريق نشب في أحد صهاريج نقل المشتقات المواد النفطية، شمالي الناصرية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن "حريقاً نشب في صهريج مخصص لنقل المشتقات النفطية خلال القيام بأعمال صيانة للصهريج في الحي الصناعي بقضاء قلعة سكر، شمالي مدينة الناصرية ،مركز محافظة ذي قار، ما تسبب بإصابة شخصين بجروح".

وأضاف المصدر أن "سيارة الإسعاف نقلت المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما تمكنت فرق الدفاع المدني من إخماد الحريق الذي اندلع في الصهريج".