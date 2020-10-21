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جريحان بهجوم مسلح والقبض على داعشيين شقيقين في الفلوجة وبغداد

Category: أمـن

Date: 2020-10-21T06:54:18+0000
جريحان بهجوم مسلح والقبض على داعشيين شقيقين في الفلوجة وبغداد

شفق نيوز/ اصيب شخصان على الاقل في هجوم مسلح استهدف دور المنتسبين في الحشد الشعبي بناحية الكرمة شرق قضاء الفلوجة التابع لمحافظة الانبار غربي العراق، وفق ما ذكره مصدر امني مسؤول اليوم الاربعاء.

وابلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن شخصين اصيبا نتيجة اطلاق نار مباشر مجهول على دور منتسبين من حشد الكرمة ضمن منطقة ميزان عواد بالقرب من جسر ٢٨ جزيرة الكرمة.

وتقع مدينة الفلوجة على بعد 60 كيلو مترا شمال غرب العاصمة بغداد وقد فرض تنظيم سيطرته عليها ابان اجتياحه مناطق ومدن تقدر بثلثي العراق في اواسط عام 2014 وتمكنت القوات الامنية المدعومة من التحالف الدولي من استعادة المدينة في حزيران عام 2016.

وأفاد مصدر أمني بشن مسلحي داعش يوم الثلاثاء هجوما على منزلين في قضاء أبو غريب غرب العاصمة بغداد ما أوقع إصابات بين المدنيين.

في غضون ذلك اعلنت وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية يوم الاربعاء عن القاء القبض على شقيقين مطلوبين وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب ضمن مايسمى ولاية نينوى بتنظيم داعش في جنوبي العاصمة بغداد.

وقالت الوكالة في بيان اليوم، ان مفارزها بمديرية استخبارات بغداد تمكنت من القاء القبض على ارهابيين شقيقين في منطقة الدورة ببغداد مطلوبين وفق احكام المادة ٤ ارهاب لانتمائهما لداعش.

واوضح البيان ان الشقيقين عملا بمايسمى ولاية نينوى تحت كنى "ابو موسى" بصفة عسكر في ديوان الخدمات و "ابودجانة" بصفة عسكر ضمن المفارز الأمنية، ومن خلال التحقيقات الأولية معهما اعترفا بإنتمائهما للتنظيم، وهروبهما من محافظة نينوى الى محافظة بغداد بعد تضييق الخناق عليهما من قبل القوات الأمنية أثناء عمليات التحرير.

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