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جريحان بهجوم مسلح وضبط منشورات دينية مناهضة للمرجعية الشيعية شرقي بغداد

Category: أمـن

Date: 2022-05-08T05:47:19+0000
جريحان بهجوم مسلح وضبط منشورات دينية مناهضة للمرجعية الشيعية شرقي بغداد

شفق نيوز/ أصيب شخصان بجروح صباح اليوم الأحد بهجوم مسلح طالهما في مدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد.

وقال مصدر في الشرطة المحلية لوكالة شفق نيوز، إن مسلحين مجهولين فتحوا الرصاص من أسلحة كانوا يحملونها باتجاه مدنيين اثنين ضمن قطاع ٦٢ في منطقة الكيارة في مدينة الصدر 

مما أسفر عن اصابتهما بجروح مختلفة فيما لاذ المهاجمون بالفرار.

في غضون ذلك ضبطت القوات الامنية منشورات للحركة المولوية المناهضة للمرجعية الشيعية وذلك في مدينة الصدر.

وقال المصدر ذاته إن معلومات وردت بوجود مجاميع تقوم بتوزيع منشورات ضمن شارع الداخل في مدينة الصدر.

وبين أنه تم تشكيل فريق عمل وتوجيه قوة الى المكان ليتضح وجود مجموعة دخلت المنطقة وقامت بتوزيع منشورات للحركة (المولوية) بالقرب من تقاطع محطة وقود الداخل ولاذوا بالفرار، مشيرا إلى تم ضبط عدد من تلك المنشورات، والعمل جار على جمع المعلومات ومتابعة الموضوع.

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