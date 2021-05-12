جريحان بهجوم شنه مجهولون واعتقال قاتلين في بغداد

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني مسؤول يوم الأربعاء بإصابة شخصين بجروح عندما فتح مسلحون النيران تجاههما جنوب شرقي العاصمة بغداد.

ووفقا للمصدر في حديثه لوكالة شفق نيوز، فقد فتح مسلحون مجهولون نيران اسلحتهم باتجاه مدنيين اثنين أثناء مرورهما ضمن منطقة الزعفرانية مما اسفر عن اصابتهما بجروح مختلفة فيما لاذ المهاجمون بالفرار

من جهته ألقت شرطة بغداد، القبض على متهم مطلوب على قضية قتل وثلاث قضايا تتعلق "بالدكة" العشائرية.

وقالت الشرطة في بيان انه "بناء على معلومات دقيقة توفرت لدى قسم شرطة الشعب التابع لقيادة شرطة بغداد تم القبض على احد المطلوبين وفق احكام المادة ٤٠٦ قتل وايضا مطلوب على ثلاث قضايا دكة عشائرية الى مركز شرطة حي سومر.

وتابع البيان انه تم الاستدلال على مكان المتهم والقاء القبض عليه واقتياده الى مركز الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وفق القانون.

وفي بيان ثان قالت شرطة بغداد ان مفارز فوج طوارىء بغداد العاشر التابع لقيادة شرطة بغداد استخبرت بوجود حادث مشاجرة ضمن قاطع مسؤولية الفوج وبعد الانتقال إلى محل الحادث تبين حصول مشاجرة داخل احد الشقق السكنية وتعرض احد المواطنين الى عدة طعنات فارق الحياة على اثرها.

ووفقا للبيان فإنه تم على الفور جمع المعلومات وتدقيقها والتعرف على الجاني ليتم القاء القبض على المتهم الجاني حيث تم متابعة المتهم الى حين الوصول الى مستشفى مدينة الطب حيث كان مصاب ايضا من جراء المشاجرة.

وتابع البيان أنه تم القبض عليه وتسليمه اصوليا الى مركز شرطة باب المعظم والتابع للقيادة ايضا وتم ضبط الآلة الجارحة التي كانت بحوزته وتسليم المتهم مع المبرز الجرمي الى المركز المذكور لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وفق القانون.