جريحان بمشاجرتين وانتحار شاب واستهداف منزل بقنبلة محلية الصنع جنوبي العراق

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة ذي قار جنوبي العراق، اليوم الثلاثاء، بتسجيل حوادث أمنية متعددة في المحافظة خلال الساعات الماضية بينها حالة انتحار وشجار بالاسلحة بين معلمين اثنين.

وابلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بان "مواطنا أُصيب بطلق ناري في الرأس، وكذلك تضرر إحدى العجلات نوع (بيك اب) نتيجة شجار بين طرفين في منطقة الشوفة شمالي مدينة الناصرية"،مضيفا ان "مجهولين قاموا بمهاجمة منزل احد المواطنين في منطقة المهيدية، بواسطة عبوة محلية الصنع، حيث أدى الهجوم لاصابة المنزل المستهدف بإضرار مادية جسيمة".

وتابع المصدر، بالقول ان "طالبا في العشرينات من عمره اقدم على الانتحار برمي نفسه في نهر الفرات وسط المحافظة، حيث تم انتشال جثته من قبل مفارز الشرطة النهرية "، لافتا إلى ان" التحقيقات مع ذوي الطالب أثبتت انه يعاني من حالة نفسية بسبب رسوبه في الكلية".

وفي قضاء الشطرة، "تم تسجيل حصول مشاجرة بين معلمين اثنين، استخدمت فيها اسلحة بيضاء، حيث اصيب احد المعلمين بجروح بليغة، وتم نقله للمشفى لغرض تلقي العلاج".