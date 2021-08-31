ديالى.. اصابة امرأتين بهجوم لداعش وأسلحة قنص تستهدف الجيش

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في ديالى، يوم الثلاثاء، باصابة امرأتين بهجوم لداعش في اطراف ناحية جلولاء شمال شرق بعقوبة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، ان عناصر داعش هاجمت قرية الاصلاح بقذائف هاون ما تسبب باصابة امرأتين تم نقلهما الى المستشفى.

وتزامن مع هجوم الهاونات، هجوم عناصر من داعش على نقطة امنية للجيش العراقي الفرقة الاولى باسلحة القنص في اطراف قرية الاصلاح شمالي جلولاء وردت عليها قوات الجيش ومازال اطلاق النار مستمرا حتى إعداد هذا الخبر دون معرفة تفاصيل الهجوم.

وتتعرض مناطق اطراف جلولاء لهجمات وتعرضات مستمرة منذ 4 سنوات جراء الفراغ الامني الشاسع الذي خلفه انسحاب قوات البيشمركة