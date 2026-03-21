جريحان بسقوط 3 طائرات مسيرة غربي بغداد (تحديث)

أفاد مصدر أمني، يوم السبت، بسقوط ثلاث طائرات مسيّرة مجهولة الهوية في قضاء أبو غريب غربي العاصمة بغداد، بالتزامن مع تصاعد حدة التوترات الأمنية التي تشهدها المنطقة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "انفجار الطائرات لحظة ارتطامها بالأرض أسفر عن إصابة مدنيين اثنين بجروح متفاوتة، صادف مرورهما في موقع الحادث لحظة وقوعه".

ورجّح المصدر، في تقييم أولي، أن يكون "خلل فني" قد أصاب الطائرات أثناء تحليقها في سماء العاصمة، ما أدى إلى فقدان السيطرة عليها وسقوطها قبل وصولها إلى أهدافها المفترضة.

وأشار المصدر، إلى أن القوات الأمنية طوقت مكان الحادث وباشرت بجمع الحطام وإرساله إلى المختبرات الفنية المختصة لتحديد نوع المسيّرات وجهة انطلاقها، وما إذا كانت مرتبطة بالهجمات الأخرى التي شهدتها بغداد صباح اليوم.

وكان جهاز المخابرات الوطني قد أعلن، قبل ظهر اليوم، تعرض محيط مقره إلى استهداف "إرهابي" نفذته جهات خارجة عن القانون، ما أسفر عن مقتل أحد ضباطه، مؤكداً أن الأجهزة الأمنية بدأت ملاحقة الجناة لتقديمهم إلى العدالة.