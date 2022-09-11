جريحان بحوادث أمنية واندلاع نزاع "عنيف" أُستخدمت فيه "RBG7" جنوبي العراق

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة ذي قار جنوبي العراق، اليوم الأحد، باندلاع نزاع عشائري استخدمت فيه الصواريخ جنوبي المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان " ناحية گرمة بني سعيد جنوبي محافظة ذي قار شهدت اندلاع نزاع عشائري أُستخدم فيه صواريخ القاذفات، بسبب ثأر عشائري قديم".

وبين المصدر، ان " النزاع لم يتسبب باصابة احد، فيما سجل اضرار مادية بمنزل احد الاشخاص من اطراف النزاع".

وفي قضاء الشطرة شمالي المحافظة ، سجلت الأجهزة الامنية اصابة امرأة في الخمسينات من عمرها برصاصة طائشة في منطقة الصدر اثناء تواجدها داخل المنزل.

وفي قضاء الاصلاح شرقي محافظة ذي قار،" اندلع شجار مسلح بين شخصين اثنين بسبب الخلاف على (مواشي)"، لافتا إلى ان " النزاع انتهى باصابة احد الاطراف برصاصة في جسده، فيما لاذ الجاني بالفرار لجهة مجهولة".