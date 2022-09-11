سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

جريحان بحوادث أمنية واندلاع نزاع "عنيف" أُستخدمت فيه "RBG7" جنوبي العراق

Category: أمـن

Date: 2022-09-11T06:05:48+0000
جريحان بحوادث أمنية واندلاع نزاع "عنيف" أُستخدمت فيه "RBG7" جنوبي العراق

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة ذي قار جنوبي العراق، اليوم الأحد، باندلاع نزاع عشائري استخدمت فيه الصواريخ جنوبي المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان " ناحية گرمة بني سعيد جنوبي محافظة ذي قار شهدت اندلاع نزاع عشائري أُستخدم فيه صواريخ القاذفات، بسبب ثأر عشائري قديم".

وبين المصدر، ان " النزاع لم يتسبب باصابة احد، فيما سجل اضرار مادية بمنزل احد الاشخاص من اطراف النزاع".

وفي قضاء الشطرة شمالي المحافظة ، سجلت الأجهزة الامنية اصابة امرأة في الخمسينات من عمرها برصاصة طائشة في منطقة الصدر اثناء تواجدها داخل المنزل.

وفي قضاء الاصلاح شرقي محافظة ذي قار،" اندلع شجار مسلح بين شخصين اثنين بسبب الخلاف على (مواشي)"، لافتا إلى ان " النزاع انتهى باصابة احد الاطراف برصاصة في جسده، فيما لاذ الجاني بالفرار لجهة مجهولة".

related

ذي قار.. وفاة رجل سبعيني وطفلة في حادثي دهس وإحباط محاولتي انتحار

Date: 2021-11-04 13:49:57
ذي قار.. وفاة رجل سبعيني وطفلة في حادثي دهس وإحباط محاولتي انتحار

ذي قار وبغداد .. مصرع وإصابة 10 أشخاص بحوادث وتحرير فتاتين مختطفتين

Date: 2021-08-17 11:58:26
ذي قار وبغداد .. مصرع وإصابة 10 أشخاص بحوادث وتحرير فتاتين مختطفتين

حالة وفاة وسبع إصابات بينهم امرأة بحوادث جنوبي العراق

Date: 2022-05-13 11:14:12
حالة وفاة وسبع إصابات بينهم امرأة بحوادث جنوبي العراق

مصرع 3 أشقاء بحادث مروع وإصابة رجل وزوجته بسطو مسلح جنوبي العراق

Date: 2022-08-06 21:28:10
مصرع 3 أشقاء بحادث مروع وإصابة رجل وزوجته بسطو مسلح جنوبي العراق

انتحار طالب مدرسة وطعن شخص بمشاجرة مع شقيقه جنوبي العراق

Date: 2021-08-11 11:27:15
انتحار طالب مدرسة وطعن شخص بمشاجرة مع شقيقه جنوبي العراق

ذي قار .. وفاة مدان بالإرهاب محكوم بالإعدام في "الحوت" وتسجيل حالتي انتحار لامرأتين

Date: 2021-11-10 05:01:30
ذي قار .. وفاة مدان بالإرهاب محكوم بالإعدام في "الحوت" وتسجيل حالتي انتحار لامرأتين

ثلاثة أشخاص يلقون حتفهم بحوادث جنوبي العراق

Date: 2021-03-19 12:15:13
ثلاثة أشخاص يلقون حتفهم بحوادث جنوبي العراق

انتحار ثلاثة شبان بينهم امرأة طلقها زوجها ومقتل رابع بمحافظتين عراقيتين

Date: 2021-12-14 08:24:56
انتحار ثلاثة شبان بينهم امرأة طلقها زوجها ومقتل رابع بمحافظتين عراقيتين