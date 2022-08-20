سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

جريحان بانفجار و حريقان أحدهما بسوق "البالة" بحوادث في الناصرية وبعقوبة

Category: أمـن

Date: 2022-08-20T21:12:59+0000
جريحان بانفجار و حريقان أحدهما بسوق "البالة" بحوادث في الناصرية وبعقوبة

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني، يوم الأحد، بإصابة شخصين بجروح جراء انفجار جهاز تبريد في محافظة ذي قار جنوبي العراق.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن شخصين أصيبا بجروح بقضاء سوق الشيوخ جنوبي محافظة ذي قار نتيجة انفجار جهاز التبريد (السبلت) عليهما اثناء عملية التصليح، ثم تعرضهما لصعقة كهربائية اثناء انفجار السبلت.

وبين المصدر أن المصابين بحالة حرجة تم نقلهما للمشفى التركي وسط الناصرية لغرض تلقي العلاج.

من جانب اخر، اقدم مسلحون على حرق منزل احد المواطنين بسبب خلاف عشائري بقضاء گرمة بني سعيد جنوبي محافظة ذي قار.

ووفقا للمصدر ذاته فإن المنزل تعرض للاحتراق بالكامل، وتمت السيطرة عليه لاحقا من قبل الدفاع المدني ولم تسجل اضرارا بشرية باستثناء المادية منها.

في غضون ذلك أفاد مصدر أمني في محافظة ديالى، بنشوب حريق في أحدى أسواق بعقوبة التجارية .

وقال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، ان حريقا كبيرا التهم محالاً وبسطيات "البالة" وتعني (سوق الملابس المستعملة) وسط قضاء بعقوبة 15 كم شمال شرق بعقوبة وخلف اضرارا مادية جسيمة.

وأضاف ان فرق الإطفاء تمكنت من اخماد الحريق ومنع تمدده الى المناطق المجاورة دون أي إصابات او خسائر بشرية، مشيرا إلى أن أسباب الحريق مجهولة وقيد التحقيق.

وتتعرض الأسواق التجارية في بعقوبة إلى حرائق مستمرة بسبب الإهمال او الحوادث العرضية وسط شكوك بأنها متعمدة ومفتعلة.

related

الامن النيابية تبحث "أحداث الناصرية" وتتخذ اجراء يسبق تقريرها النهائي

Date: 2020-02-07 18:54:18
الامن النيابية تبحث "أحداث الناصرية" وتتخذ اجراء يسبق تقريرها النهائي

قبيل 72 ساعة على الانتخابات..  النيران تشتعل قرب مركز للاقتراع

Date: 2021-10-06 19:35:33
قبيل 72 ساعة على الانتخابات..  النيران تشتعل قرب مركز للاقتراع

صدامات الناصرية تخلف 73 مصاباً

Date: 2021-02-26 14:45:43
صدامات الناصرية تخلف 73 مصاباً

الكاظمي يتوجه الى ذي قار لمتابعة فاجعة مستشفى الحسين

Date: 2021-07-12 20:43:35
الكاظمي يتوجه الى ذي قار لمتابعة فاجعة مستشفى الحسين

حالة وفاة وسبع إصابات بينهم امرأة بحوادث جنوبي العراق

Date: 2022-05-13 11:14:12
حالة وفاة وسبع إصابات بينهم امرأة بحوادث جنوبي العراق

مطاردة مسلحة في شوارع الناصرية تنتهي بمقتل تاجر مخدرات واعتقال خمسة آخرين

Date: 2021-09-28 05:37:53
مطاردة مسلحة في شوارع الناصرية تنتهي بمقتل تاجر مخدرات واعتقال خمسة آخرين

شابة تطلق النار على نفسها بذي قار والعثور على جثة في كركوك

Date: 2021-04-30 19:17:30
شابة تطلق النار على نفسها بذي قار والعثور على جثة في كركوك

اصابات نتيجة انفجار بخيمة اعتصام في الناصرية

Date: 2019-11-16 11:37:05
اصابات نتيجة انفجار بخيمة اعتصام في الناصرية