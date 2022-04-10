جريحان بانفجار مخلفات حربية في البصرة

شفق نيوز/ أعلنت دائرة صحة محافظة البصرة، يوم الأحد، إنقاذ حياة رجلين يبلغان من العمر 30 عاماً أصيبا بانفجار مخلفات حربية في المحافظة.

وقالت الدائرة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "بجهود اطباء وكوادر شعبة الطوارئ في مستشفى الزبير العام تم انقاذ شخصين يبلغان من العمر 30 عاماً تعرضا الى حادث انفجار مخلفات حربية في منطقة الرجي الحدودية وعلى أثرها تم نقلهما الى مستشفى الزبير العام متأثرين بإصابات بالغة في مختلف أجزاء الجسم".

واشار مسؤول شعبة الطوارئ بحسب البيان الى "اسعافهما بشكل طارئ وتشخيص الاصابات عن طريق الاشعة والفحص السريري ومعالجتهما بجهود مميزة ودقيقة والسيطرة على الموقف وانقاذ حياتهما".