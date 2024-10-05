اصابة خمسة مدنيين بجروح جراء انفجار أمام محل للصرافة وسط كركوك (تحديث)

شفق نيوز/ افاد مصدر امني، يوم السبت، بإصابة مدنيين اثنين بجروح اثر انفجار عبوة ناسفة أمام محل للصرافة وسط محافظة كركوك.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "عبوة ناسفة محلية الصنع مزروعة أمام محل للصرافة في حي (قصاب خانة) وسط كركوك انفجرت مما اسفر عن اصابة صاحب المحل، و امرأة، والحاق اضرار مادية في موقع الانفجار".

وأضاف المصدر ان" قوة امنية طوقت الموقع وأخلت المصابين الى المستشفى للعلاج وفتحت تحقيقا بالحادثة".

من جهتها أفادت دائرة صحة محافظة كركوك، ان حصيلة الانفجار ارتفعت لتبلغ خمسة مصابين.

وقال مسؤول اعلام الصحة سامان يابه في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن "حصيلة الانفجار الذي وقع في حي المصلى ( قصاب خانة) بلغت خمسة مصابين وقد تم نقل اثنين منهم الى مستشفى (ازادي) وهما رجل وامرأة في حين نقل ثلاثة مصابين الى مستشفى كركوك العام".

وأضاف يابه أن" المصابين حالتهم مستقرة ويتلقون العلاج في المستشفيين".