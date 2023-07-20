جريحان بانفجار استهدف محلا تجاريا في ديالى

شفق نيوز/أفاد مصدر أمني في ديالى، اليوم الخميس، بإصابة شخصين بجروح جراء انفجار عبوة ناسفة غربي بعقوبة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن عبوة ناسفة انفجرت مستهدفة محلا تجاريا لبيع الذهب في منطقة المفرق 4 كم غربي مدينة بعقوبة ما تسبب باصابة شخصين جراء الحادث.

واضاف ان قوة امنية حضرت الى مكان الحادث وفتحت تحقيقا لكشف ملابساته ان كان جنائيا او بتدبير جماعات ارهابية.

يذكر أن ديالى ودعت منذ سنوات طويلة حوادث العبوات الناسفة بعد تلاشي وجود الجماعات المسلحة وبسط السيطرة الأمنية في عموم المناطق التابعة للمحافظة.