جريحان بانفجار استهدف عجلة في ديالى

شفق نيوز/أفاد مصدر أمني في محافظة ديالى، اليوم الأحد، باصابة شخصين جراء انفجار عبوة ناسفة شمال غربي بعقوبة.

وابلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن عبوة ناسفة انفجرت مستهدفة مركبة تقل شابين في قرية (السواجن) التابعة لناحية جديدة الشط 25 كم شمال غرب بعقوبة مما أسفر عن إصابتهما بجروح بليغة.

واضاف ان، قوة امنية حضرت الى مكان الحادث وفتحت تحقيقا لكشف ملابساته، فيما تم نقل المصابين الى مستشفى بعقوبة لتلقي العلاجات اللازمة.

يذكر أن ديالى ودعت منذ سنوات طويلة حوادث العبوات الناسفة بعد تلاشي وجود التنظيمات المسلحة وبسط السيطرة الأمنية في عموم المناطق.