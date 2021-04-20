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جريحان باندلاع نزاع عشائري وسطوح مسلح يطال منزلا في بغداد

Category: أمـن

Date: 2021-04-20T21:36:43+0000
جريحان باندلاع نزاع عشائري وسطوح مسلح يطال منزلا في بغداد

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني مسؤول يوم الأربعاء بإصابة شخصين بجروح باندلاع نزاع عشائري شرقي العاصمة بغداد.

ووفقا لمصدر في تصريح لوكالة شفق نيوز، ان نزاعا عشائريا تطور الى استخدام الاسلحة الخفيفة والمتوسطة ضمن منطقة حي النصر التابعة لمدينة الصدر شرقي العاصمة أسفر عن اصابة شخصين من الطرفين.

وبين المصدر أن القوات الامنية حاليا تدخلت في محاولة للسيطرة على الوضع.

إلى ذلك اقدمت مجموعة مسلحة على اقتحام منزل ضمن شارع الصحة في منطقة الشعب شمالي بغداد.

وذكر المصدر ذاته أن المجموعة احتجزت أفراد العائلة في احدى غرف المنزل تحت تهديد السلاح وقامت بسرقة مبالغ مالية ومصوغات ذهبية لم يقدر ثمنها ولاذوا بالفرار الى جهة مجهولة.

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