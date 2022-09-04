جريحان احدهما موظف برئاسة الوزراء بتبادل إطلاق ناري في ذي قار

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة ذي قار، اليوم الأحد، باندلاع مشاجرة مسلحة وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة، احد اطرافها موظف برئاسة الوزراء.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان " مشاجرة مسلحة وقعت وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة بين طرفين، احدهما منتسب بحماية رئاسة مجلس الوزراء والاخر كاسب"، لافتا إلى ان " الشجار المسلح بين الطرفين بين اندلع بسبب خلاف على سير عجلات تابعة للطرفين".

وأضاف، ان " الشجار انتهى باصابة الطرفين احدهما برصاص في ساقه اليسرى "، مؤكدا ان" قوة امنية طوقت مكان الحادث وقامت باعتقال الفاعلين ونقلتهما لمركز الشرطة المختص بالحادث".