جريحان احدهما راعٍ بانفجارين في ديالى ونينوى

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني مسؤول، يوم السبت، بإصابة شخصين بجروح أحدهما راعي اغنام في حادثين منفصلين وقعا في محافظتي ديالى ونينوى.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن عبوة ناسفة انفجرت على راعي اغنام في قرية دكة ابراهيم بيك شرق قضاء خانقين 100كم شمال شرق بعقوبة، ما ادى الى اصابته بجروح

وأضاف المصدر أن عبوة ناسفة من مخلفات تنظيم داعش انفجرت في بلدة بادوش شمال غرب الموصل، مما أدى الى إصابة مدني بجروح خطيرة.

وعلى صعيد آخر أفادت مديرية الاستخبارات العسكرية بالقاء القبض على 4 إرهابيين و 19 متهماً بمواد قانونية مختلفة في نينوى وبغداد والانبار.

وقالت المديرية في بيان اليوم، إنه وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة لشعب ( استخبارات وأمن ) الفرق العاشرة والخامسة عشر والسادسة عشر والسابعة عشر والعشرون وبالتعاون مع استخبارات وقوة من ألوية تلك القيادات تم نصب كمائن محكمة في مناطق متفرقة من المحافظات ذاتها، أسفرت عن إلقاء القبض على( 4 ) إرهابيين مطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة أربعة إرهاب في قضاء تلكيف وناحية الشورى واللطيفية وسيطرة (الشهيد سبهان) مدخل نينوى، و( 19 ) متهماً بمواد قانونية مختلفة في قضائي تلعفر والرمادي وناحية زمار والشمال وحمام العليل و تم تسليمهم إلى الجهات المعنية أصولياً.