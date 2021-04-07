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جرحى في اشتباكات بين أمن الحشد والعصائب في دائرة حكومية بالموصل

Category: أمـن

Date: 2021-04-07T10:02:24+0000
جرحى في اشتباكات بين أمن الحشد والعصائب في دائرة حكومية بالموصل

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، بوقوع إصابات خلال اشتباكات اندلعت، الأربعاء، بين أمن الحشد وقوة من عصائب أهل الحق بزعامة قيس الخزعلي في مدينة الموصل.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "اشتباكات مسلحة وقعت بين قوة من امن الحشد ومقاتلين ينتمون لعصائب أهل الحق في دائرة التعويضات بالموصل".

وأضاف أن "5 جرحى سقوط جراء الاشتباكات في حصيلة اولية؛ بينهم مدنيان اثنان احدهم مصاب بطلق ناري في رأسه".

وأوضح المصدر أن "الاشتباكات وقعت إثر اعتداء مسلحي العصائب على موظفي الدائرة، وبعدها تدخل امن الحشد ليتطور الخلاف الى نزاع مسلح بعد ان حاول امن الحشد اعتقال عناصر العصائب".

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