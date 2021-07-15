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"جرف الصخر".. الحشد الشعبي يعلن احباط عملية تسلل أودت بحياة أحد أفراده

Category: أمـن

Date: 2021-07-15T04:51:26+0000
"جرف الصخر".. الحشد الشعبي يعلن احباط عملية تسلل أودت بحياة أحد أفراده

شفق نيوز/ أعلنت قيادة عمليات الجزيرة في الحشد الشعبي، يوم الخميس، احباط محاولة تسلل لتنظيم "داعش" في جرف النصر (الصخر سابقاً) بمحافظة بابل، مشيرة إلى أن العملية أودت بحياة أحد أفراد دورية للحشد.

وقالت في بيان، ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن قوة من اللواء 45 ضمن قاطع مسؤولية عمليات الجزيرة في الحشد الشعبي احبطت محاولة تسلل لعناصر داعش في جرف النصر شمالي بابل".

وأوضحت أن مجموعة من عناصر داعش حاولت التسلل الى المنطقة المذكورة حيث وقف لهم مقاتلي اللواء 45 بالمرصاد وتمكنوا من افشال محاولتهم"، وفق البيان الذي أضاف أنه "واثناء عودة القوة انفجرت عبوة ناسفة زرعها الدواعش، في منطقة صنيديج في جرف النصر ما اسفر عن استشهاد المقاتل ( جاسم عباس محسن) في اللواء 45 اثناء الواجب".

وأشار البيان إلى أن "اللواء طوق مكان الانفجار وسيطر على الوضع بشكل كامل".

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