جردة حساب في عمليات مكافحة تهريب النفط والادوية والخطف والقتل في ديالى

شفق نيوز/ أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، يوم الإثنين، حصيلة لعملياته في محاربة "تهريب النفط والادوية" وجرائم الخطف والقتل في محافظة ديالى.

وقال المتحدث باسم الجهاز الحاكم، خلال مؤتمر صحفي عقده، اليوم وحضره مراسل وكالة شفق نيوز للحديث عن ملف تهريب المشتقات النفطية، إن "عدد الملقى القبض عليهم 105 متهمين، من ضمنهم ضباط ومنتسبين، فضلاً عن 10 مهربين رئيسيين في المحافظة أبرزهم الملقب (حمودي حمد) و(وسام حميد)".

واشار الى ان "كمية المواد المضبوطة من المشتقات بلغت مليون و800 ألف لتر".

وفيما يتعلق بمكافحة تهريب الادوية والمواد الممنوعة، ذكر الحاكم، أن "مفارز الجهاز ضبطت كميات من الادوية المهربة والمواد الممنوعة من الاستيراد والمواد الغذائية التالفة تقدر بـ 1575 طناً". واشار الى "ضبط 60 طناً من السبائك المهربة منذ بداية العام الحالي".

وبخصوص ملف الخطف والقتل، أعلن المتحدث باسم جهاز الامن الوطني، أن "عدد جرائم الخطف والقتل المنظمة في محافظة ديالى بلغت 8 حوادث ، وتم تشخيص الجناة واعتقال بعضهم بفترة قياسية ومن بينها قضية خطف الدكتور علي الحسيني".

واشار الى "القاء القبض على اخطر مجرمي المحافظة المدعو (احمد رومية) والمطلوب وفق مذكرات قضائية وبأكثر من قضية أهمها (الخطف والقتل)".

وتابع ان "كل المتهمين في قضايا الخطف والقتل جرى إحالتهم الى الجهات القضائية وبعضهم صدر بحقه حكماً بالاعدام".