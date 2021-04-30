جرحى من قوات الجيش بينهم ضابط بتفجير في ديالى

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في ديالى يوم السبت بإصابة ضابط وجرح جندي بإنفجار عبوة ناسفة جنوب ناحية بهرز 10 كم جنوب بعقوبة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز" ان عبوة ناسفة انفجرت مستهدف دورية تابعة للجيش العراقي الفوج الثاني لواء المغاوير في قرية جميل خضير بزايز بهرز ، ما ادى الى اصابة ملازم اول بجروح خطيرة وجنديين في ديالى جنوب ناحية كنعان .

واضاف" ان قوة امنية هرعت الى مكان الحادث واخلت الجرحى فيما شنت حملة تفتيش بحثا عن المهاجمين"

واكد ان القرية تشهد حوادث وهجمات بين الحين والاخر بسبب وجود بؤر لداعش متخفية في المناطق الزراعية الوعرة.