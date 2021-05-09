سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

جرحى من قوات الجيش بتفجير في ديالى

Category: أمـن

Date: 2021-05-09T10:20:38+0000
جرحى من قوات الجيش بتفجير في ديالى

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في ديالى يوم الاحد باصابة 3 جنود بانفجار عبوة ناسفة في اطراف قضاء خانقين .

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز" ان عبوة ناسفة انفجرت مستهدفة عجلة عسكرية نوع "همر" تابعة  للفوج الرابع لواء المشاة 19  من الفرقة الخامسة في قرية "قاية" شمال غرب خانقين  ما ادى الى اصابة ثلاث جنود بجروح متفاوتة. 

واضاف" ان قوة امنية هرعت الى مكان الحادث واخلت الجرحى الى المستشفى وشنت حملة تمشيط بحثا عن منفذي الهجوم او اي عبوات اخرى.

ويشهد قضاء خانقين، (105 كم شمال شرق بعقوبة مركز محافظة ديالى)، ارتفاعاً واضحاً في معدلات الخروقات الامنية، والتي اصبحت بشكل شبه يومي بعد انسحاب قوات البيشمركة عام 2017، والتي كانت منتشرة في المنطقة وتسيطر عليها امنياً، قبل انسحابها بعد أحداث استفتاء كوردستان .

related

جرحى بانفجار يهز معقل المتظاهرين في الناصرية

Date: 2020-08-21 19:46:28
جرحى بانفجار يهز معقل المتظاهرين في الناصرية

في الأنبار .. تفجير يودي بحياة عميد وعريف في الجيش العراقي

Date: 2021-05-01 05:00:51
في الأنبار .. تفجير يودي بحياة عميد وعريف في الجيش العراقي

سقوط ضحية وجرحى من الجيش بتفجير جنوب الموصل

Date: 2020-11-22 10:48:30
سقوط ضحية وجرحى من الجيش بتفجير جنوب الموصل

جرحى من الجيش العراقي بتفجير شرقي صلاح الدين

Date: 2021-05-02 08:09:07
جرحى من الجيش العراقي بتفجير شرقي صلاح الدين

تفجير بئرين نفطيين في كركوك يوقع ضحايا من الأمن

Date: 2021-05-05 07:43:24
تفجير بئرين نفطيين في كركوك يوقع ضحايا من الأمن

تفجير يستهدف رتلا للتحالف الدولي جنوبي العراق

Date: 2021-03-25 08:39:32
تفجير يستهدف رتلا للتحالف الدولي جنوبي العراق

5 ضحايا وإصابات في هجوم "مباغت" على قوات مشتركة بين بغداد وأربيل

Date: 2020-11-13 19:24:26
5 ضحايا وإصابات في هجوم "مباغت" على قوات مشتركة بين بغداد وأربيل

تفجير جديد يستهدف رتلا للتحالف الدولي جنوبي العراق

Date: 2021-03-13 09:32:12
تفجير جديد يستهدف رتلا للتحالف الدولي جنوبي العراق