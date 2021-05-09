جرحى من قوات الجيش بتفجير في ديالى

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في ديالى يوم الاحد باصابة 3 جنود بانفجار عبوة ناسفة في اطراف قضاء خانقين .

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز" ان عبوة ناسفة انفجرت مستهدفة عجلة عسكرية نوع "همر" تابعة للفوج الرابع لواء المشاة 19 من الفرقة الخامسة في قرية "قاية" شمال غرب خانقين ما ادى الى اصابة ثلاث جنود بجروح متفاوتة.

واضاف" ان قوة امنية هرعت الى مكان الحادث واخلت الجرحى الى المستشفى وشنت حملة تمشيط بحثا عن منفذي الهجوم او اي عبوات اخرى.

ويشهد قضاء خانقين، (105 كم شمال شرق بعقوبة مركز محافظة ديالى)، ارتفاعاً واضحاً في معدلات الخروقات الامنية، والتي اصبحت بشكل شبه يومي بعد انسحاب قوات البيشمركة عام 2017، والتي كانت منتشرة في المنطقة وتسيطر عليها امنياً، قبل انسحابها بعد أحداث استفتاء كوردستان .