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جرحى من قوات الجيش بانفجار في الأنبار

Category: أمـن

Date: 2022-01-19T08:33:31+0000
جرحى من قوات الجيش بانفجار في الأنبار

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني مسؤول يوم الأربعاء بإصابة عناصر من قوات الجيش العراقي بانفجار استهدف عربة عسكرية غربي محافظة الأنبار.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، إن عبوة ناسفة (من مخلفات تنظيم داعش الحربية) انفجرت على عجلة نوع (همر) تابعة الى الفوج الثاني لواء المشاة (العشرون) في الفرقة الخامسة اثناء قيام قوة من الفوج المذكور بواجب تفتيش الطريق المؤدي الى شركة المسح الجيلوجي ضمن قضاء الرطبة أقصى غربي الأنبار.

وبين المصدر أن الإنفجار أسفر عن إصابة ثلاثة منتسبين في الجيش بجروح طفيفة تم نقلهم على إثرها الى مستشفى الرطبة لتلقي العلاج اللازم.

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