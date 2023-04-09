جرحى من بينهم وجيه اجتماعي بحادثي إطلاق نار واستخدام الأسلحة البيضاء في بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر في الشرطة العراقية، يوم الأحد، بإصابة أربعة أشخاص بجروح بحادثين منفصلين في منطقتين مختلفتين من العاصمة بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن مسلحين مجهولين فتحوا نيران اسلحتهم صوب عجلة مدنية بداخلها شخصين احدهما يُعدُّ من وجهاء مدينة الكاظمية ما أسفر عن اصابتهما بجروح مختلفة فيما لاذ المسلحون بالفرار.

ووقع الحادث الذي لم تُعرف أسبابه لغاية الآن في مدينة الكاظمية، وفقا للمصدر.

لم تعرف أسباب الحادث حتى الحادث

وفي حادث ثان أُصيب شخصان بجروح أحدهما منتسب في حماية المنشآت، والثاني موظف في وزارة الكهرباء نتيجة مشاجرة نشبت بالقرب من مستشفى الشيخ زايد على خلفية خلافات عشائرية قديمة.

وقال المصدر ذاته إن الإصابات وقعت بسبب استخدام للاسلحة البيضاء.