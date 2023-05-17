جرحى من الأمن العراقي بهجوم لـ"داعش" في ديالى

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في ديالى اليوم الأربعاء بإصابة شرطيين بهجوم لداعش في اطراف قضاء المقدادية شمال شرق بعقوبة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان مسلحين من داعش هاجموا نقطة امنية في قرية سنسل شمالي قضاء المقدادية ووقع اشتباك بين الطرفين أفضى بإصابة عنصري شرطة وفرار المهاجمين.

واضاف" ان قوة امنية حضرت الى مكان الحادث وشنت حملة تفتيش بحثا عن المهاجمين فيما اخلت الجرحى الى المستشفى

وتتعرض مناطق شمالي المقدادية 45 كم شمال شرق بعقوبة لهجمات وتعرضات مستمرة بسبب وجود اوكار وبؤر لداعش في بساتينها وقراها الزراعية.