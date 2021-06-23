جرحى من القوات الأمنية بهجوم لداعش على نقطة تفتيش في كركوك

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني مسؤول يوم الأربعاء بإصابة عناصر من قوات الشرطة الاتحادية بجروح في هجوم شنّه تنظيم داعش جنوب غرب محافظة كركوك.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن عناصر التنظيم المتشدد هاجموا نقطة تفتيش للشرطة الاتحادية بين قريتي (تل خديجة ) وقرية(ملا ناصر) التابعتين لناحية الرشاد جنوب غرب كركوك

ووفقا للمصدر فإن الهجوم أسفر عن اصابة ستة من عناصر الشرطة الاتحادية بجروح.

وصعّد تنظيم داعش من هجماته في الاوانة الأخيرة ضد القوات الأمنية والمدنيين في المناطق التي كانت تخضع لسيطرته في العراق والتي اجتاحها في أواسط العام 2014 والتي تُقدر بثلثي مساحة البلاد.