جرحى من الشرطة بإنفجار ناسفة في ديالى

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ديالى اليوم الثلاثاء بإصابة ٣ عناصر من قوات الشرطة بانفجار عبوة ناسفة في اطراف ناحية أبي صيدا شمال شرق بعقوبة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز بأن ٣ عناصر شرطة أصيبوا بجروح جراء انفجار عبوة ناسفة استهدفت دورية راجلة لفوج طوارئ شرطة ديالى الثامن النموذجي في قرية(جلبي) في اطراف ناحية أبي صيدا.

وأضاف أن "قوات الشرطة شنت حملة تفتيش بحثا عن منفذي الهجوم فيما أخلت الجرحى إلى المستشفى"

وتشهد مناطق أبي صيدا ٣٠ كم شمال شرق بعقوبة حوادث أمنية وهجمات مستمرة بسبب وجود بؤر لتنظيم داعش في البساتين والقرى الزراعية.