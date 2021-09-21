سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

جرحى من الشرطة بإنفجار ناسفة في ديالى

Category: أمـن

Date: 2021-09-21T11:13:17+0000
جرحى من الشرطة بإنفجار ناسفة في ديالى

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ديالى اليوم الثلاثاء بإصابة ٣ عناصر من قوات الشرطة بانفجار عبوة ناسفة في اطراف ناحية أبي صيدا شمال شرق بعقوبة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز بأن ٣ عناصر شرطة أصيبوا بجروح جراء انفجار عبوة ناسفة استهدفت دورية راجلة لفوج طوارئ شرطة ديالى الثامن النموذجي في قرية(جلبي) في اطراف ناحية أبي صيدا.

وأضاف أن "قوات الشرطة شنت حملة تفتيش بحثا عن منفذي الهجوم فيما أخلت الجرحى إلى المستشفى"

وتشهد مناطق أبي صيدا ٣٠ كم شمال شرق بعقوبة حوادث أمنية وهجمات مستمرة بسبب وجود بؤر لتنظيم داعش في البساتين والقرى الزراعية.

related

جرحى بتفجير مزدوج في بلدة عراقية ساخنة والأهالي يغلقون طريقاً رئيسياً

Date: 2021-09-05 06:00:07
جرحى بتفجير مزدوج في بلدة عراقية ساخنة والأهالي يغلقون طريقاً رئيسياً

جرحى من قوات الجيش بتفجير في ديالى

Date: 2021-05-09 10:20:38
جرحى من قوات الجيش بتفجير في ديالى

جرحى بانفجار يهز معقل المتظاهرين في الناصرية

Date: 2020-08-21 19:46:28
جرحى بانفجار يهز معقل المتظاهرين في الناصرية

سقوط ضابط وإصابة جنديين اثنين بهجوم في ديالى

Date: 2020-12-05 17:55:51
سقوط ضابط وإصابة جنديين اثنين بهجوم في ديالى

سقوط خمسة ضحايا بتفجير جثة راعي جاموس مفخخة بديالى

Date: 2020-10-27 13:11:45
سقوط خمسة ضحايا بتفجير جثة راعي جاموس مفخخة بديالى

مصرع واصابة 4 اشخاص بانهيار منزل في ديالى

Date: 2021-05-19 04:42:58
مصرع واصابة 4 اشخاص بانهيار منزل في ديالى

ضحايا وجرحى لجنود عراقيين بانفجار في ديالى

Date: 2021-04-12 12:25:53
ضحايا وجرحى لجنود عراقيين بانفجار في ديالى

ضحية وجرحى في هجومين على الشرطة بديالى وكركوك

Date: 2021-04-22 21:03:17
ضحية وجرحى في هجومين على الشرطة بديالى وكركوك