جرحى من الشرطة بانفجار في ديالى

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في ديالى، يوم الاثنين، بوقوع إصابات من الشرطة بانفجار عبوة ناسفة في احد اطراف ناحية ابي صيدا 30 كم شمال شرق بعقوبة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز" إن 6 عناصر من الفوج التكتيكي لشرطة ديالى خلال عملية تمشيط امنية في بساتين قرية "شيخي" 6 كم شرق ابي صيدا.

واضاف المصدر" ان اصابات عناصر الشرطة متفاوتة وتم نقلهم لمستشفى بعقوبة لتلقي العلاجات والاسعافات اللازمة"

وتسود ناحية ابي صيدا 30 كم شمال شرق بعقوبة حوادث امنية ونزاعات واقتتال عشائرية في عدة مناطق وقصبات منذ سنوات عدة، تسبب بنزوح عشرات الاسر ومصرح وجرح مئات المدنيين.