جرحى من الحشد بتفجير يستهدفهم في جبال مكحول

شفق نيوز/ أُصيب ستة مقاتلين من اللواء السادس في الحشد الشعبي يوم الثلاثاء بجروح متفاوتة أحدهم حالته خطرة ، بانفجار عبوة ناسفة استهدفت آمر اللواء حيدر الأسدي أثناء إشرافه على عمليات تطهير جبال مكحول.

وقال الحشد في بيان اليوم ان آمر اللواء الأسدي لم يصب بأي أذى.

في هذه الاثناء اعلنت خلية الاعلام الامني ان قوة مشتركة من اللواء الثاني في فرقة الرد السريع ولواء المهمات الخاصة بالشرطة الاتحادية، وخلال تطهير أعلى قمة في سلسلة جبال مكحول، تمكنت من تدمير ٥ أوكار و٤ انفاق للارهابيين وأكثر من ١٠ مراصد، وتمكتت أيضاً من تفجير ٢٧ عبوة ناسفة مختلفة.

وانطلقت صباح يوم الأحد ، عملية عسكرية مشتركة لتفتيش وتطهير سلسلة جبال مكحول شمال محافظة صلاح الدين من عناصر تنظيم داعش.