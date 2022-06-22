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جرحى من الجيش العراقي بتعرض لـ"داعش" شمالي صلاح الدين

Category: أمـن

Date: 2022-06-22T19:47:00+0000
جرحى من الجيش العراقي بتعرض لـ"داعش" شمالي صلاح الدين

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في صلاح الدين، مساء الاربعاء، بإصابة ثلاثة من أفراد الجيش العراقي نتيحة تعرض نفذه تنظيم "داعش" شمالي المحافظة.

وأبلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، أن قوة من لواء 91 من الجيش العراقي حاولت نصب كمين لداعش في منطقة حدود جزيرة الحضر الواقعة شمالي ناحية تلول الباج بين شمالي صلاح الدين وجنوبي نينوى، مبينا ان القوة تعرضت لإطلاق نار من قبل عناصر من التنظيم الذين كانوا يستقلون دراجات نارية.

واضاف، أن الحادث أسفر عن إصابة 3 جنود تم نقلهم إلى مستشفى الشرقاط، لتلقي العلاجات اللازمة فيما تصدت قوات الجيش وباسناد من لواء 51 من الحشد الشعبي المهاجمين واجبرتهم على الفرار.

وتعد ناحية تلول الباج الواقعة شمالي صلاح الدين خطوط صد ساخنة بين المحافظة ونينوى.

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