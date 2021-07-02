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جرحى في صفوف قوات الجيش العراقي بهجوم لداعش غربي الأنبار

Category: أمـن

Date: 2021-07-02T02:07:34+0000
جرحى في صفوف قوات الجيش العراقي بهجوم لداعش غربي الأنبار

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني مسؤول في قيادة عمليات محافظة الأنبار غربي العراق، اليوم الجمعة، بإصابة ثلاثة عناصر من قوات الجيش العراقي بجروح إثر شن عناصر تنظيم داعش لهجوم استهدف عجلتهم في المناطق الصحراوية التابعة لقضاء الرطبة اقصى غربي الانبار. 

وأوضح المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "عددا من عناصر التنظيم المتشدد، كانوا قد شنوا هجوما على إحدى عجلات قوات الجيش العراقي ( رباعية الدفع ) المرابطة في المناطق الصحراوية التابعة لقضاء الرطبة، وذلك مساء يوم أمس الخميس، مما أسفر عن تعرض ثلاثة عناصر لجروح بليغة". 

وأشار المصدر، إلى أنه "بعد تعرض عناصر الجيش للهجوم، وردتنا معلومات استخبارية تفيد بإختباء عناصر التنظيم بمناطق متفرقة من صحراء الرطبة، وتم تنفيذ ضربات مدفعية مكثفة على المناطق المحددة، لكن لم تسفر عن اي نتائج". 

وبين المصدر، أن "الضربات المدفعية التي نفذتها قوات الجيش، شنت على مناطق يقال أنها تجمعات لداعش، وهي منطقة الصكار وفيضة الغزلان شرق قضاء الرطبة".

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