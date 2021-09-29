جرحى إثر مشاجرة بالأسلحة بين "أولاد عم" في الأنبار

شفق نيوز / أفاد مصدر أمني، يوم الأربعاء، بسقوط جرحى إثر مشاجرة بين أولاد عم، في إحدى مدن محافظة الأنبار، بعد تطورها إلى اشتباك بالأسلحة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "مشاجرة حصلت بين أولاد عم من أبناء عشيرة الهريمات، في قضاء العامرية شرقي الأنبار، تطورت إلى استخدام السلاح بين الطرفين، وأسفرت عن تعرض اثنين إلى جروح بليغة، تم على إثرها نقلهم إلى مستشفى الفلوجة التعليمي".

وأضاف المصدر، أن "بعد الإبلاغ بالاشتباك من قبل إحدى النقاط الأمنية القريبة من موقع الحادثة، تم فض الاشتباك واعتقال الطرفين، للتحقيق معهم"، ولم تعرف حتى الآن ملابسات المشاجرة.