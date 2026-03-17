جرحى إثر قصف استهدف لواء 12 في الحشد شمال بغداد

شفق نيوز– بغداد/ الأنبار

أفاد مصدر أمني، يوم الثلاثاء، بتسجيل ثلاث إصابات كحصيلة أولية جراء قصف جوي استهدف مقراً تابعاً للحشد الشعبي في منطقة النباعي شمالي بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن "القصف طال أحد مقرات اللواء 12 التابع للحشد الشعبي"، مشيراً إلى عدم ورود معلومات عن وقوع قتلى حتى الآن.

وأضاف أن القوات الأمنية فرضت إجراءات مشددة في محيط الموقع المستهدف.

وفي سياق متصل، أشار مصدر آخر إلى عدم صحة الأنباء المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن انسحاب قطعات من الجيش والقوات الساندة من سيطرات قضاء القائم، وترك عناصر الحشد الشعبي بمفردهم في تلك المواقع.