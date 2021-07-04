جرحى بين صفوف قوات الجيش العراقي بهجوم لداعش جنوب شرق الموصل

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني رفيع يوم الأحد بإصابة عناصر من قوات الجيش العراقي في هجوم شنّه عناصر تنظيم داعش جنوب شرق مدينة الموصل العاصمة المحلية لمحافظة نينوى.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، بأن مسلحي التنظيم هاجموا فجر اليوم نقطة عسكرية لفرقة المشاة الـ14 التابعة للجيش العراقي في الحدود الإدارية لناحية "قراج" جنوب شرق الموصل.

وأضاف المصدر أنه وبعد الاشتباك بالأسلحة الرشاشة، وصلت قوة إسناد حاولت ملاحقة المهاجمين إلا أن عبوة ناسفة إنفجرت على أحدى العجلات مما أسفر عن إصابة ثلاثة عناصر في الجيش بجروح.

ووفقا للمصدر فإن الهجوم وقع بالقرب من قرية "خازر" الواقعة بين محافظتي نينوى وكركوك.

يشار إلى أن تنظيم داعش كان قد فرض سيطرته على مناطق تُقدر بثلثي مساحة العراق في اواسط عام 2014 لتشن بعدها القوات العراقية مدعومة من قبل التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الامريكية حملة عسكرية استمرت لمدة 3 سنوات لطرد التنظيم المتشدد من تلك المناطق.