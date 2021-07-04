سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

جرحى بين صفوف قوات الجيش العراقي بهجوم لداعش جنوب شرق الموصل

Category: أمـن

Date: 2021-07-04T10:07:13+0000
جرحى بين صفوف قوات الجيش العراقي بهجوم لداعش جنوب شرق الموصل

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني رفيع يوم الأحد بإصابة عناصر من قوات الجيش العراقي في هجوم شنّه عناصر تنظيم داعش جنوب شرق مدينة الموصل العاصمة المحلية لمحافظة نينوى.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، بأن مسلحي التنظيم هاجموا فجر اليوم نقطة عسكرية لفرقة المشاة الـ14 التابعة للجيش العراقي في الحدود الإدارية لناحية "قراج" جنوب شرق الموصل.

وأضاف المصدر أنه وبعد الاشتباك بالأسلحة الرشاشة، وصلت قوة إسناد حاولت ملاحقة المهاجمين إلا أن عبوة ناسفة إنفجرت على أحدى العجلات مما أسفر عن إصابة ثلاثة عناصر في الجيش بجروح.

ووفقا للمصدر فإن الهجوم وقع بالقرب من قرية "خازر" الواقعة بين محافظتي نينوى وكركوك.

يشار إلى أن تنظيم داعش كان قد فرض سيطرته على مناطق تُقدر بثلثي مساحة العراق في اواسط عام 2014 لتشن بعدها القوات العراقية مدعومة من قبل التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الامريكية حملة عسكرية استمرت لمدة 3 سنوات لطرد التنظيم المتشدد من تلك المناطق.

related

داعش يشن هجوم جديداً على قوات الأمن ويوقع اصابتين في كركوك

Date: 2020-11-13 20:19:05
داعش يشن هجوم جديداً على قوات الأمن ويوقع اصابتين في كركوك

هجوم إرهابي يودي بحياة جنديين عراقيين في صلاح الدين

Date: 2020-08-05 21:14:38
هجوم إرهابي يودي بحياة جنديين عراقيين في صلاح الدين

سقوط 4 ضحايا ومصابين من الشرطة بهجوم لداعش في الأنبار

Date: 2020-11-28 16:58:03
سقوط 4 ضحايا ومصابين من الشرطة بهجوم لداعش في الأنبار

الحشد الشعبي يحبط تعرضا لداعش ويبدأ ملاحقة فلوله شرقي ديالى

Date: 2019-12-21 15:08:05
الحشد الشعبي يحبط تعرضا لداعش ويبدأ ملاحقة فلوله شرقي ديالى

حصيلة هجوم داعش شمالي بغداد تنتهي عند 8 ضحايا ومصابين من الجيش بينهم ثلاثة ضباط

Date: 2021-05-01 09:36:18
حصيلة هجوم داعش شمالي بغداد تنتهي عند 8 ضحايا ومصابين من الجيش بينهم ثلاثة ضباط

سقوط ضابط وإصابة جنديين اثنين بهجوم في ديالى

Date: 2020-12-05 17:55:51
سقوط ضابط وإصابة جنديين اثنين بهجوم في ديالى

جرحى من القوات الأمنية بهجوم لداعش على نقطة تفتيش في كركوك

Date: 2021-06-23 07:54:31
جرحى من القوات الأمنية بهجوم لداعش على نقطة تفتيش في كركوك

داعش يختطف ويصيب اربعة أشخاص في ثالث هجوم خلال ساعات في العراق

Date: 2020-08-24 20:21:42
داعش يختطف ويصيب اربعة أشخاص في ثالث هجوم خلال ساعات في العراق