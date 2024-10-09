جرحى بينهم عنصرا أمن في اشتباكات مسلحة مع تاجر مخدرات جنوبي العراق

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة ذي قار جنوبي العراق، صباح اليوم الأربعاء، باندلاع اشتباك مسلح مع تاجر مخدرات شمال مدينة الناصرية مركز المحافظة وأدى لحصول اصابات بصفوف القوات الامنية.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "اشتباكا مسلحا مع أحد تجار المخدرات اندلع فجر اليوم بمنطقة الشوملي بقضاء الشطرة شمالي محافظة ذي قار، حيث أدى لاصابة عنصرين أمنيين من شعبة مكافحة مخدرات الشطرة، فيما أصيب المتهم المطلوب بجروح بليغة".

وبين المصدر، ان " المصابين من عناصر الاجهزة الامنية تم نقلهما للمستشفى لغرض تلقي العلاج، فيما اعتقل تاجر المخدرات المصاب وتم نقله للمستشفى ايضا تحت حراسة امنية مشددة".