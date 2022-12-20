جرحى بينهم طفلة بعد صراع مع ذئب مفترس اقتحم قرية جنوبي العراق

شفق نيوز/ أفاد مصدر محلي بناحية العكيكة جنوبي محافظة ذي قار في الجنوب العراقي، اليوم الثلاثاء، بسقوط 3 جرحى نتيجة هجوم ذئب مفترس على أحد قرى الناحية.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "ذئباً مفترساً هاجم قرية الجماملة احدى قرى ناحية العكيكة جنوبي محافظة ذي قار، وأصاب طفلة في وجهها، ثم شخصا كبيراً، ثم تصارع معه احد أهالي القرية حتى سقط الطرفين (الذئب والرجل) في نهر مائي بطرف القرية، بعدما أصيب المتصارع معه بضربة في جسده".

وبين المصدر، ان "احد افراد القرية انبرى له بسلاح ناري فقتل الذئب بعدة رصاصات في جسده"، مشيراً إلى أن "القرية تتعرض بين الحين والآخر لهجوم من قبل الذئاب بسبب الجفاف المحيط بها".