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جرحى بينهم ضابط بالجيش العراقي بانفجار في صلاح الدين

Category: أمـن

Date: 2021-02-12T10:24:15+0000
جرحى بينهم ضابط بالجيش العراقي بانفجار في صلاح الدين

شفق نيوز/ أُصيب خمسة عناصر من قوات الجيش العراقي بينهم ضابط اليوم الجمعة بتفجير استهدف دورية عسكرية شمالي محافظة صلاح الدين.

وأبلغ مصدر أمني مسؤول وكالة شفق نيوز، بأن ضابطاً برتبة نقيب وأربعة جنود أصيبوا بجروح بانفجار عبوة ناسفة على عجلة كانت تقلهم اثناء واجب امني في منطقة تلول الباج التابعة لقضاء الشرقاط في محافظة صلاح الدين.

واضاف المصدر الاصابات خطيرة جداً والضابط قد يفقد كلتا قدميه بعملية بتر، مشيرا إلى أنه تم نقل الضابط والجنود الى محافظة اربيل عاصمة إقليم كوردستان لتقديم الرعاية الصحية لهم هناك ولكنهم لايزالون في مرحلة الخطر.

أما العبوة الناسفة التي استهدفتهم فيرجح المصدر انها جديدة وليست قديمة لكن لم يجزم بذلك.

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