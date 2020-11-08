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داعش يهاجم صيادين للأسماك شرقي صلاح الدين .. و"أسد آمرلي"يتصدى

Category: أمـن

Date: 2020-11-08T08:34:28+0000
داعش يهاجم صيادين للأسماك شرقي صلاح الدين .. و"أسد آمرلي"يتصدى

شفق نيوز/ افادت قيادة فوج "أسد آمرلي" التابع لقيادة محور الشمال للحشد الشعبي يوم الاحد بتمكنها من انقاذ شخصين يمتهنان صيد السمك بعد تعرضهما لهجوم من قبل عناصر تنظيم داعش في منطقة "الزركة" الحد الفاصل بين قضاء طوز خورماتو ومحافظة صلاح الدين.

وقال قائد الفوج مسلم شاكر الامرلي لوكالة شفق نيوز، "انهم تمكنوا من انقاذ المدعوين (محمد فهد) و(معاويه محمد) بعد ان تعرضا لهجوم داعش احرقت العبارة التي كانوا يستخدمونها لصيد السمك في نهر الزركة".

واضاف  انه "بعد ورود انباء عن الهجوم هرعوا الى مكان الحادث على الفور".

وكان مصدر امني قد قال في وقت سابق من اليوم ان مجموعة من الصيادين تعرضوا الى هجوم من قبل داعش في منطقة الزركة، وان هناك انباء عن سقوط جرحى.

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