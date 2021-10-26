جرحى بنزاع مسلح على قطعة أرض جنوبي العراق

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني مسؤول يوم الثلاثاء باندلاع نزاع مسلح جنوبي ناحية "كرمة بني سعيد" جنوبي محافظة ذي قار بسبب خلاف على قطعة أرض زراعية.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن النزاع المسلح أدى لإصابة ثلاثة أشخاص بجروح أحدهم بحالة خطيرة.

وأضاف المصدر أن القوات الأمنية طوقت مكان الحادث وقامت بنقل المصابين لأقرب مركز صحي لغرض العلاج، مشيرا إلى إعتقال عدد من المشاركين بالنزاع من الطرفين.

وكثيراً ما تشهد محافظة ذي قار جنوبي العراق نزاعات قبلية تستخدم فيها أنواع مختلفة من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة.

ويلجأ معظم الاشخاص في العراق وخاصة بمحافظات الوسط والجنوب الى العشيرة لحل النزاعات التي تحدث بينهم من خلال تسويتها او تعويض المعتدى عليه بمبالغ مالية لما لحقه من اضرار مادية او معنوية.

وقد لا تفضي التسوية العشائرية الى التوصل لحل خاصة في حوادث القتل مما يدفع المتخاصمين للجوء الى حمل السلام والاشتباك فيما بينهم وقد تستمر العداوة والمطالبة بأخذ الثأر لسنوات ترافقها تجدد الاشتباكات بين الحين والاخر.