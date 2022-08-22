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جرحى بنزاع عشائري واعتقال 4 مروجين للمخدرات في بغداد

Category: أمـن

Date: 2022-08-22T18:11:32+0000
جرحى بنزاع عشائري واعتقال 4 مروجين للمخدرات في بغداد

شفق نيوز / أفاد مصدر أمني، مساء الاثنين، بسقوط ثلاثة جرحى إثر نزاع عشائري، فيما جري اعتقال أربعة مروجين للمواد المخدرة، في العاصمة بغداد.

وأبلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، أن "قوة أمنية من الفرقة 11 تمكنت من القبض على 4 أشخاص يروجون ويتعاطون المخدرات ضمن منطقة الرشاد شمالي بغداد، وضبط بحوزتهم مادة (كرستال) المخدرة، وأدوات تعاطي وأجهزة موبايل".

وفي حادث آخر، أوضح المصدر، أن "خلافاً عشائرياً ضمن منطقة زراعي الشعب ضمن العاصمة بغداد، تطور إلى استخدام الأسلحة الحادة والخفيفة، ما أدى إلى إصابة ثلاثة أشخاص بجروح متفاوتة، تم توقيفهم وتسجيل دعوى من قبل الطرفين".

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