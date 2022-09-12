جرحى بنزاع عشائري غربي بغداد

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني مسؤول، يوم الأثنين، بسقوط جرحى جراء نزاع عشائري اندلع غربي العاصمة بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إنه تم إلقاء القبض على (٤) أشخاص لقيامهم بإطلاق النار اثر نشوب مشاجرة عشائرية ضمن منطقة (ابي غريب) غربي بغداد.

وأضاف المصدر أن النزاع ادى الى اصابة (٥) اشخاص بجروح، مشيرا إلى انه ضبط بحوزتهم سلاح نوع بندقية كلاشنيكوف من قبل دوريات نجدة (ابي غريب).

وفي حوادث أخرى قال المصدر ذاته إنه تم القبض على شخص عثرت بحوزته على قنبلة يدوية ضمن منطقة (حي اور) شرقي العاصمة بغداد من قبل دوريات نجدة (الرشاد).

كما أشار إلى انقاذ شخص حاول الانتحار بقيامه برمي نفسه من اعلى جسر الجادرية وسط بغداد الى داخل النهر من قبل مفارز النجدة النهرية.