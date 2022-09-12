سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

جرحى بنزاع عشائري غربي بغداد

Category: أمـن

Date: 2022-09-12T09:50:25+0000
جرحى بنزاع عشائري غربي بغداد

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني مسؤول، يوم الأثنين، بسقوط جرحى جراء نزاع عشائري اندلع غربي العاصمة بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إنه تم إلقاء القبض على (٤) أشخاص لقيامهم بإطلاق النار اثر نشوب مشاجرة عشائرية ضمن منطقة (ابي غريب) غربي بغداد.

وأضاف المصدر أن النزاع ادى الى اصابة (٥) اشخاص بجروح، مشيرا إلى انه ضبط بحوزتهم سلاح نوع بندقية كلاشنيكوف من قبل دوريات نجدة (ابي غريب).

وفي حوادث أخرى قال المصدر ذاته إنه تم القبض على شخص عثرت بحوزته على قنبلة يدوية ضمن منطقة (حي اور) شرقي العاصمة بغداد من قبل دوريات نجدة (الرشاد).

كما أشار إلى انقاذ شخص حاول الانتحار بقيامه برمي نفسه من اعلى جسر الجادرية وسط بغداد الى داخل النهر من قبل مفارز النجدة النهرية.

related

قتيل وجرحى بنزاع عشائري مسلح ببغداد

Date: 2022-05-26 21:36:54
قتيل وجرحى بنزاع عشائري مسلح ببغداد

اشتباكات مسلحة عنيفة بين عشيرتين في بغداد

Date: 2020-10-23 21:31:24
اشتباكات مسلحة عنيفة بين عشيرتين في بغداد

مقتل وإصابة 5 أشخاص بنزاع عشائري في بغداد

Date: 2022-05-08 14:03:06
مقتل وإصابة 5 أشخاص بنزاع عشائري في بغداد

اشتباكات مسلحة في مدينة الصدر ببغداد

Date: 2021-08-25 18:59:34
اشتباكات مسلحة في مدينة الصدر ببغداد

نزاع بغداد ينتهي بسقوط 8 ضحايا بعد تدخل الجيش وشيوخ عشائر

Date: 2020-08-28 20:20:54
نزاع بغداد ينتهي بسقوط 8 ضحايا بعد تدخل الجيش وشيوخ عشائر

قتيل وجرحى باشتباكات عشائرية عنيفة ببغداد

Date: 2020-10-25 17:52:45
قتيل وجرحى باشتباكات عشائرية عنيفة ببغداد

نزاع عشائري شرقي بغداد والقوات تتدخل لفرض الأمن

Date: 2022-01-27 18:53:54
نزاع عشائري شرقي بغداد والقوات تتدخل لفرض الأمن

بدأ في الناصرية وأنتهى في مدينة الصدر.. قوة عسكرية تفض نزاعاً في بغداد

Date: 2022-07-17 19:50:12
بدأ في الناصرية وأنتهى في مدينة الصدر.. قوة عسكرية تفض نزاعاً في بغداد