جرحى بنزاع عشائري "ببنادق صيد" غرب بغداد

شفق نيوز/ افاد مصدر في الشرطة المحلية، يوم الثلاثاء، باصابة عدد من الأشخاص بجروح جراء اندلاع مشاجرة عشائرية مسلحة غرب العاصمة بغداد.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن مشاجرة عشائرية اندلعت بين مجموعة اشخاص تطورت الى استخدام اسلحة الصيد ضمن حي الشهداء في منطقة العويسات غرب بغداد م أدى إلى إصابة 6 أشخاص بجروح بتلك الأسلحة.

وبيّن أن المنفذين لاذوا بالفرار إلى جهة مجهولة، وتم تسجيل دعوى قضائية ضدهم كونهم معروفين لدى المصابين.

وفجر يوم الأحد الماضي قتل شخصان وأُصيب أربعة آخرون بجروح مختلفة نتيجة نزاع عشائري مسلح أُستخدمت فيه قنابل يدوية "هجومية" وأسلحة متوسطه وخفيفة ضمن منطقة الفضيلية شرقي بغداد.

ويلجأ معظم الاشخاص في العراق وخاصة بمحافظات الوسط والجنوب الى العشيرة لحل النزاعات التي تحدث بينهم من خلال تسويتها او تعويض المعتدى عليه بمبالغ مالية لما لحقه من اضرار مادية او معنوية.

وقد لا تفضي التسوية العشائرية الى التوصل لحل خاصة في حوادث القتل مما يدفع المتخاصمين للجوء الى حمل السلام والاشتباك فيما بينهم وقد تستمر العداوة والمطالبة بأخذ الثأر لسنوات ترافقها تجدد الاشتباكات بين الحين والاخر.