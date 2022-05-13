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جرحى بمعركة بالسيوف وعقرب ينهي حياة فتاة وأخرى تفشل بالانتحار جنوبي العراق

Category: أمـن

Date: 2022-05-13T22:06:52+0000
جرحى بمعركة بالسيوف وعقرب ينهي حياة فتاة وأخرى تفشل بالانتحار جنوبي العراق

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة ذي قار، يوم السبت، باندلاع مشاجرة بالسيوف شمالي مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "معركة عنيفة استخدمت فيها آلات جارحة (السيوف) اندلعت بين طرفين في منطقة حي العمال بقضاء قلعة سكر شمالي محافظة ذي قار".

ولفت إلى ان "الحادث أدى لسقوط 3 جرحى، احدهم بحالة خطرة وتم نقلهم للمشفى لتلقي العلاج اللازم"، مشيراً إلى انه "الحادث وقع بسبب خلافات سابقة بين الطرفين".

من جانب اخر، انهى عقرب حياة فتاة دون العشرين من عمرها شرقي مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "فتاة تبلغ من العمر 15 توفيت نتيجة لدغة عقرب اثناء تواجدها في مزرعة ذويها بقضاء سيد دخيل شرقي مدينة الناصرية".

وفي ذي قار ايضاً، افاد مصدر امني بأن فتاة تبلغ من العمر 20 عاما حاولت الانتحار بتناول مجموعة من العقاقير الطبية داخل منزلها وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة، لكن محاولتها باءت بالفشل، حيث تمكن ذويها من نقلها للمشفى لتلقي العلاج".

وبين المصدر، ان "الفتاة اقدمت على الانتحار بسبب فشلها في الدراسة وعدم تفوقها".

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