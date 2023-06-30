جرحى بشجار وإيقاف مهرب في مطار دولي واعتقال تاجر مخدرات بحوادث في محافظات عراقية

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة ذي قار جنوبي العراق، اليوم الجمعة، باندلاع شجار مسلح جنوبي مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "شجاراً مسلحا اندلع بين طرفين في منطقة الاسكان الصناعي جنوبي مدينة الناصرية مركز المحافظة واستخدمت الالات الحادة والاسلحة النارية"، لافتا إلى ان "الشجار تسبب بسقوط شخصين اثنين جرحى".

واضاف، ان " الشجار حصل بسبب خلافات عائلية بين الطرفين، حيث تم نقل المصابين إلى المشفى التركي لغرض العلاج".

وفي محافظة النجف، تمكنت شرطة كمارك مطار النجف الاشرف من إحباط عملية تهريب بطاقات كي كارد.

وابلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بان "الأجهزة الامنية في مطار النجف الدولي تمكنت من إحباط تهريب (37 بطاقة كي كارد) بداخلها مبالغ مالية كبيرة باتجاه إحدى الدول الجارة للعراق".

وتابع المصدر، كما ان " طفلاً يبلغ من العمر 5 سنوات توفي غرقاً بأحد الأنهر في منطقة الحصينات جنوبي مدينة النجف مركز المحافظة ".

وعلى صعيد آخر أفادت المديرية العامة لشؤون المخدرات التابعة لوزارة الداخلية، بتنفيذ عملية نوعية اسفرت عن القاء القبض على تاجر مخدرات بحوزته (5) كغم من مادة الحشيشة المخدرة في البصرة بالجرم المشهود

وقالت المديرية في بيان، إنها تمكنت من خلال قوة من مكافحة مخدرات البصرة من القاء القبض على تاجر مخدرات بحوزته (5) كغم من مادة الحشيشة المخدرة في محافظة البصرة بالجرم المشهود ، اذ تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وفق احكام المادة (28) مخدرات عن جريمة تجارة المخدرات لينال جزاءه العادل.