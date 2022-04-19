جرحى بهجوم لداعش في الانبار مستغلا عاصفة ترابية تضرب المحافظة

شفق نيوز/ كشف قائممقام قضاء الرطبة غربي العراق، عماد الدليمي، يوم الثلاثاء، عن إصابة ستة عسكريين ومدنيين بنيران عناصر تنظيم داعش، مستغلين عاصفة ترابية ضربت المنطقة.

وقال الدليمي لوكالة شفق نيوز، إن "عاصفة ترابية ضربت محافظة الانبار، استغلها عناصر من تنظيم داعش كانوا يستقلون عجلة نوع (بيك آب) ويتجولون في صحراء منطقة عكاشات التابعة لقضاء الرطبة، وقاموا بفتح نيران أسلحتهم تجاه عدد من المدنيين".

وبين أن "أربعة عسكريين ومدني عراقيين بالإضافة إلى سائق أردني الجنسية أصيبوا بجروح متفاوتة كحصيلة أولية، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج"، مؤكداً أنه "تم توجيه القطاعات الأمنية بالانتشار بحثا عن الارهابيين الذين فروا نحو الصحراء بعد تنفيذ العملية".